Ferragosto: Autovie, traffico da bollino 'rosso' nel week end

TRIESTE - Partenze cadenzate per questo ponte ferragostano e quindi nessun bollino "nero" sulla rete autostradale di Autovie Venete. A caratterizzare le giornate, a partire da oggoi, venerdì, e fino a domenica mattina, sarà il bollino "rosso".

Traffico quindi molto sostenuto in entrambe le direzioni sulla A4 (Venezia - Trieste) con possibili rallentamenti ai caselli "del mare" e sulla A23 (Nodo di Palmanova - Udine Sud), in particolare sabato quando si prevede il transito di circa 180 mila veicoli. Lo rende noto Autovie Venete, sottolineando che la previsione è basata sul calcolo dei flussi veicolari che hanno raggiunto i livelli pre pandemici in questa prima parte della stagione estiva e sui transiti del 2016 quando le giornate del ponte di Ferragosto erano identiche a quelle di quest'anno.

Nello specifico alla barriera di Lisert si prevede l'uscita di circa 28 mila veicoli diretti verso le coste di Slovenia e Croazia, a cui si devono aggiungere gli 11 mila di Villesse e i 5 mila di Redipuglia, caselli "alternativi" per chi vuole raggiungere queste mete di vacanza. A seguire, il casello balneare di Latisana con 17 mila transiti e San Donà di Piave con 9 mila.

I flussi dovrebbero calare a partire dal pomeriggio di domenica e assestarsi sui 140 mila transiti. Bollino "giallo" invece per la giornata di Ferragosto. Dalle 16 di domani, ricorda Autovie, scatterà il divieto di circolazione per i mezzi pesanti fino alle 22. Nuovo stop dalle 8 di sabato fino alle 22; dalle 7 di domenica alle 22; e dalle 7 di lunedì 15 alle 22.