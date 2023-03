Fermato per documento falso, era ricercato per omicidio

VENEZIA - Un cittadino moldavo di 21 anni, ricercato in ambito internazionale per omicidio, è stato arrestato la scorsa notte dagli agenti delle Volanti della Questura di Padova, dopo che a un controllo aveva mostrato un documento falso. Gli agenti hanno fermato per un controllo un'automobile con due persone a bordo. Il passeggero ha esibito un documento di identità romeno che, nonostante all'apparenza sembrasse geniuno, aveva anomalie su alcuni caratteri, notate dagli agenti. Accompagnato in Questura e sottoposto a fotosegnalamento, il giovane è risultato destinatario di un provvedimento di arresto per l'estradizione, emesso a settembre 2019 dalla Moldavia dopo che era stato condannato a 7 anni e mezzo di reclusione per omicidio. E' stato possibile accertare inoltre la falsità del documento, poiché 21enne non ha la cittadinanza romane, oltre a quella moldava. Per questi motivi, è stato arrestato, e condotto alla casa circondariale di Padova, e denunciato per la falsificazione del documento.