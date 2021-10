Fermato dalla polizia con un coltello in auto

TRIESTE - Fermato con un coltello in auto. La scorsa notte la Polizia di Stato ha denunciato per il possesso ingiustificato di un coltello un 28enne di nazionalità albanese.

E’ stato controllato da una Volante a bordo di un’autovettura in via Rossetti a Trieste. Con lui due suoi connazionali.



Visto il nervosismo palesato dai tre durante le fasi dell’identificazione, gli operatori li hanno perquisiti come il mezzo e in uno scompartimento situato vicino allo sterzo è stato rinvenuto il coltello.



Dopo le formalità di rito, l’albanese è stato deferito in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica.

Denunciato ieri sera, inoltre, perché non aveva con sé il permesso di soggiorno un cittadino kosovaro del 2001 e residente in città. E’ stato fermato e identificato da personale della Volante mentre stava percorrendo a piedi via Cadorna.