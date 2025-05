Fermato con nove bici rubate, tra cui tre sottratte a Salisburgo e una a Padova

PADOVA - La Squadra Mobile di Padova ha fermato un cittadino serbo di 52 anni, incensurato, accusato di ricettazione di nove biciclette di valore, alcune sottratte in Italia e altre in Austria. L’uomo era arrivato da poche ore a Padova con l’intento di trasferire le bici rubate in Serbia.



L’operazione è scattata dopo la segnalazione di un cittadino austriaco che aveva perso una bicicletta da 2.800 euro nel suo condominio di Salisburgo. Grazie al dispositivo di localizzazione Airtag, il velocipede è stato individuato a Padova, dove la polizia ha avviato un servizio mirato.

Il 52enne è stato bloccato presso la stazione ferroviaria di Thiene mentre trasportava le nove bici, in parte già smontate e nascoste in sacchi neri. Tra queste, tre erano state rubate nel condominio di Salisburgo e una nel garage di un’abitazione in via Leonardo da Vinci, zona Arcella a Padova.



Il valore complessivo della refurtiva supera i 50.000 euro. Il furgone e le biciclette sono stati sequestrati. Il fermato, che non ha fornito spiegazioni convincenti sulla provenienza del materiale, è stato condotto in Questura per accertamenti e successivamente trasferito al carcere Filippo del Papa di Vicenza.

Il Giudice per le indagini preliminari ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere per il sospettato. Le indagini proseguono per identificare l’origine delle altre biciclette recuperate. Il procedimento è ancora in fase di indagine e la colpevolezza sarà accertata solo con sentenza definitiva.