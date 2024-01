Fermato con la droga in auto insieme a un minorenne: arrestato

PADOVA - Un tunisino di 36 anni è stato arrestato dalle 'volanti' della questura di Padova per essere stato trovato con dosi di cocaina mentre era alla guida di un auto nella quale viaggiava anche un sedicenne. Lo straniero è stato fermato per un controllo dagli agenti che si sono insospettiti per l'atteggiamento nervoso dei due occupanti.

Pertanto i poliziotti hanno svolto ulteriori accertamenti scoprendo che l'uomo era già noto per questioni di droga e per questo è stata fatta una perquisizione al mezzo. Sotto il sedile del conducente gli investigatori hanno rinvenuto un sacchetto contenente 12 involucri di cocaina, per un peso complessivo di circa 9 grammi mentre il minore è stato trovato in possesso di 310 euro. I due sono stati accompagnati in Questura dove il 36enne è stato poi arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti, mentre il minore è stato denunciato con la stessa accusa del connazionale e successivamente collocato in comunità.