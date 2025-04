Fermato con cinque clandestini a bordo: 21enne arrestato

TRIESTE – È stato bloccato mentre trasportava cinque clandestini a bordo di un’auto con targa italiana, un giovane di 21 anni, cittadino cinese e senza fissa dimora, arrestato dai carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Trieste per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.



I militari, in borghese, stavano effettuando controlli a Muggia, nella zona di via delle Noghere, quando hanno notato alcune persone ferme tra la vegetazione. Dopo averle osservate per circa mezz’ora, hanno visto arrivare un’auto guidata da un uomo solo, che ha fatto salire il gruppo.



A quel punto è scattato l’intervento. Alla guida c’era il 21enne, senza documenti, senza patente e con quasi tremila euro in contanti. A bordo dell’auto anche quattro uomini, tra cui un minorenne, e una donna, tutti cinesi e irregolari sul territorio italiano.



Condotti al comando di via Hermet, il giovane è stato arrestato, mentre i cinque passeggeri sono stati denunciati per ingresso illegale in Italia. L’auto e il denaro contante sono stati sequestrati.