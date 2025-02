Fermato al confine sul bus diretto in Italia: era ricercato per furto

FERNETTI (TRIESTE) – Viaggiava su un autobus diretto in Italia, ma era destinatario di un ordine di carcerazione. Un cittadino rumeno di 46 anni è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Aurisina durante un controllo di retrovalico a Fernetti. L’uomo risultava condannato a quattro mesi di reclusione per furto aggravato, in base a un provvedimento emesso nel dicembre scorso dalla Procura della Repubblica di Roma.



Il 46enne è stato identificato dai militari mentre si trovava a bordo dell’autobus, nel tentativo di rientrare in Italia. Accertata la condanna, è stato immediatamente bloccato e condotto in caserma per le procedure di rito. Al termine degli accertamenti, è stato trasferito alla casa circondariale ‘Ernesto Mari’ di Trieste.