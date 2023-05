Fermati ubriachi al volante: patenti ritirate

UDINE - Denunciati per guida in stato di ebbrezza notte tra sabato e domenica dai carabinieri del Norm di Palmanova. A Manzano ad un 22enne dii origine tunisina sono stati riscontrati valori di alcol nel sangue pari a 1,33 grammi per litro, mentre a Santa Maria la Longa un 35enne guidava con un tasso di 1,26. Per entrambi è scattata la denuncia e la patente di guida è stata ritirata.