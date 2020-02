Fermati e denunciati 2 ventenni, nascondevano in auto delle spranghe

LORIA - Questa notte, verso le ore 00.30, durante un servizio finalizzato alla prevenzione dei furti, il Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Castelfranco Veneto ha deferito in stato di libertà, per porto di oggetti atti ad offendere, un 27enne ghanese e un albanese 22enne, entrambi domiciliati in provincia di Padova e conosciuti alla giustizia.

I due sono stati controllati in una zona residenziale di Loria, a bordo di una Volkswagen Polo, mentre a velocità ridotta e con atteggiamento alquanto sospetto, si aggiravano in via Castellana. Sottoposti ad un'accurata perquisizione, gli indagati venivano trovati in possesso di due spranghe in ferro della lunghezza di 50 cm circa, che custodivano sotto i sedili anteriori poi sequestrate.