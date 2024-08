Fermati 12 stranieri irregolari e trasferiti nei Cpr

PADOVA - Sono dodici le persone che, a partire dal 22 luglio, sono state allontanate da Padova per essere state collocate e trattenute nei Centri di Permanenza di Gradisca d'Isonzo (GO), Milano, Roma e Potenza grazie alle disponibilità di posti assegnati dalla Direzione Centrale per l'Immigrazione e la Polizia delle Frontiere del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Uno straniero è stato direttamente scortato in Tunisia dagli agenti della Questura di Padova, mentre i rimanenti verranno rimpatriati con voli charter dai Centri di Permanenza. Le persone irregolari sono state rintracciate nell'area della Stazione Ferroviaria (via Tommaseo, via Cairoli, via Bixio, Stazione) e del Quartiere Arcella, ove maggiormente si è concentrata l'azione delle unità della Polizia di Stato. Dall'inizio dell'anno sono stati 128 i provvedimenti adottati dal Questore ed istruiti dall'Ufficio Immigrazione che hanno viso il materiale allontanamento dal territorio cittadino di 104 persone straniere irregolari trattenute presso i Centri di Permanenza per il rimpatrio e 24 persone straniere irregolari accompagnate direttamente ai Paesi d'origine dagli uomini della Questura di Padova.