Lo fermano per un controllo in stazione e scoprono che deve andare in carcere

CASTELFRANCO - Nella stazione di Castelfranco Veneto gli agenti della Polfer hanno arrestato un 33enne destinatario di un ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Treviso.



È accusato di danneggiamento aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e deve espiare 10 mesi di carcere.



L’uomo è stato notato da una pattuglia mentre si aggirava in modo sospetto tra i viaggiatori.



Fermato per un controllo , essendo privo di documenti è stato accompagnato in ufficio dove al termine di accertamenti è emerso il provvedimento a suo carico.