Fermano un’auto per controlli e scoprono in uno sportello due chili di 'fumo'

UDINE - I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Udine hanno eseguito controlli ad automobili in transito. Protagonista di queste verifiche è stata una Mercedes CLS320, sulla quale viaggiavano due soggetti di origine pakistana, rispettivamente di 21 e 29 anni, regolarmente residenti nel territorio. I due, dimostratisi da subito in agitazione alla presenza dei Carabinieri e nelle risposte offerte alle domande di rito, hanno insospettito gli agenti, i quali hanno proceduto con l’ispezione delle rispettive identità. In considerazione anche dei precedenti penali di uno dei giovani, i militari hanno eseguito una meticolosa perquisizione sul posto, che ha consentito di rinvenire 2 kg di hashish suddivisi in panetti, nascosti all’interno di in uno sportello celato dietro il vano portaoggetti, a cui si accompagnavano 2.900 euro in contanti, ritenuti provento di attività illecita. L’intera refurtiva è stata posta sotto sequestro, mentre i due uomini sono stati condotti in caserma per ulteriori accertamenti, a seguito dei quali è scattato l’arresto presso la Casa Circondariale di Udine, come disposto dalla Procura.