Lo fermano a Treviso nonostante il divieto: scatta la denuncia

TREVISO - Nella stazione di Treviso e in quella di Venezia-Mestre due persone sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria per inottemperanza al provvedimento di divieto dì ritorno nel Comune e rifiuto a declinare le generalità; 1 sanzione è stata elevata per il mancato rispetto del regolamento di Polizia Ferroviaria.



I controlli sono stati effettuati nella stazione di Mestre con l ’ausilio del personale del Reparto Prevenzione Crimine della Questura di Venezia; l’impiego di metal detector portatili e di smartphone, per la verifica in tempo reale dei documenti di identità, ha agevolato e velocizzato le procedure di identificazione.

CONTROLLI

Due arrestati, 12 indagati e 1.864 persone controllate; 194 le pattuglie impegnate in stazione, 11 i servizi antiborseggio, in abiti civili, 7 i treni su cui sono stati svolti specifici servizi di vigilanza e 19 i servizi di pattuglia lungo le tratte ferroviarie di competenza: è questo il bilancio dell’attività della Polizia Ferroviaria del Compartimento per il Veneto, nella settimana appena trascorsa, in ambito regionale, in particolare nelle stazioni di Venezia S. Lucia e Padova.

Nella stazione di Venezia S. Lucia un 51ienne è stato arrestato perché destinatario di un provvedimento restrittivo, emesso dal Tribunale di Lanciano (CH), dovendo espiare la pena di 1 anno, 10 mesi e 19 giorni per incendio, furto, ricettazione e attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

L’uomo, che si aggirava per lo scalo, è stato fermato per un controllo da una pattuglia della Polizia Ferroviaria in servizio di vigilanza. Nella stazione di Padova i poliziotti hanno arrestato un 41enne responsabile di rapina e false attestazioni a Pubblico U fficiale. L’uomo ha tentato di sottrarre dei generi alimentari da esercizio commerciale ubicato nello scalo ed è stato fermato dalle guardie giurate, in servizio antitaccheggio; durante il controllo ha estratto una siringa con l’intento di colpirle.

L’intervento degli agenti Polfer ha evitato che la situazione degenerasse. Lo scorso 27 luglio si è svolta anche l ’operazione “Stazioni Sicure” : una giornata di controlli straordinari, promossa su scala nazionale dal Servizio Polizia Ferroviaria, durante la quale i servizi sono stati potenziati per il contrasto delle attività illecite e per la prevenzione di possibili azioni improntate all’illegalità. 435 le persone controllate, 64 gli agenti Polfer im piegati e 13 gli scali ferroviari presenziati, dove le verifiche sono state estese anche su oltre una cinquantina di bagagli, sia depositati che al seguito di viaggiatori.