Lo fermano in stazione con la coca nel trolley

TRIESTE - La Polizia di Trieste, durante un controllo sabato scorso in Stazione Centrale a Trieste, ha fermato un uomo con un trolley carico di stupefacenti.

Nel corso del controllo ai viaggiatori del treno Frecciarossa 9480, proveniente da Roma Termini e giunto in questo capoluogo alle ore 21.55, gli operatori notavano un uomo in atteggiamento sospetto, che tentava di defilarsi per evitare di essere fermato.



Il soggetto in questione, classe 1981, peraltro già noto poiché tratto in arresto nel corso di pregresse attività d’indagine condotte da questo Ufficio, appariva da subito estremamente inquieto, al punto da ingenerare il sospetto che potesse effettivamente detenere della sostanza stupefacente o altri oggetti di natura illecita.

È stato quindi accompagnato negli Uffici della Polizia e sottoposto ad una perquisizione che dava esito positivo. All’interno del trolley con cui viaggiava sono stati rinvenuti tre involucri avvolti in nastro da imballaggio, contenenti complessivamente grammi 262,24 lordi di cocaina.



L’uomo è stato tratto in arresto e portato in carcere a Udine a disposizione del P.M. di turno.