La fermano perché contromano in bicicletta, scoprono che è un'irrergolare senza documenti

GORIZIA - Durante un controllo della Polizia Locale, gli agenti hanno fermato una donna che transitava in contromano, in bicicletta, in via Parini. Alla richiesta del controllo dei documenti, la persona non è stata in grado di dimostrare il suo ingresso regolare.



Si tratta di una trentenne di nazionalità Georgiana, sprovvista di documenti. E’ stata accompagnata al Comando dei Carabinieri di Monfalcone per il foto segnalamento.

Gli approfondimenti eseguiti accertavano l’ingresso illegale sul territorio nazionale e pertanto la donna veniva denunciata a piede libero alla Procura della Repubblica. Successivamente si è provveduto alla notifica del decreto di espulsione dal territorio nazionale.

Al vaglio degli inquirenti l’approfondimento sulle modalità di ingresso in Italia.