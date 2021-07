Lo fermano mentre sta pedalando su una bici rubata

CASTELFRANCO - I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Castelfranco Veneto hanno deferito in stato di libertà per il reato di ricettazione un 23enne, già gravato da pregiudizi, dimorante nella Castellana.



Il giovane è stato sorpreso dai militari dell'Arma che lo avevano fermato per un normale controllo in via Priuli di Castelfranco, in sella ad una bicicletta risultata provento di un furto commesso il 7 luglio scorso ai danni di una 56enne del posto che la custodiva in una rimessa vicina alla propria abitazione.

La bici, del valore di 200 euro circa, è stata restituita alla legittima proprietaria.