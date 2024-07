Lo fermano dopo un inseguimento in auto: aveva otto chili di droga

VICENZA - La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Vicenza hanno condotto un’articolata attività di polizia giudiziaria nel settore del traffico di stupefacenti nel cuore del capoluogo berico. In particolare, durante un controllo su strada, un’autovettura con a bordo un soggetto di nazionalità algerina, dopo aver inizialmente rallentato, accelerava non fermandosi all’alt intimato dalla pattuglia e si dava alla fuga dapprima in auto e, successivamente, a piedi, con al seguito oltre un kilo di hashish, alcune dosi di cocaina e 2.900 euro in contanti. Tuttavia, dopo un breve inseguimento, lo stesso veniva intercettato dalle ulteriori pattuglie, nel frattempo sopraggiunte.

Gli approfondimenti effettuati nell’immediato permettevano di appurare che il soggetto, in stato di clandestinità, in quanto sprovvisto di qualsiasi documento di identità, era gravato da numerosi precedenti di polizia specifici e legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. Pertanto, avendo fondato motivo di ritenere che lo stesso potesse detenere ulteriore sostanze stupefacente presso il proprio domicilio ovvero in altri luoghi nella sua disponibilità, i militari procedevano alla perquisizione della casa ove lo stesso abitava nonché di un garage nella sua disponibilità, all’interno del quale era parcheggiato un veicolo, in stato di abbandono, in cui erano occultati quasi 6 kilogrammi di hashish, suddivisi in 59 panetti, scovati grazie al fiuto dell’unità cinofila in forza al Gruppo Vicenza.

Le attività di polizia giudiziaria poste in essere permettevano di sequestrare complessivamente 7,3 kilogrammi di hashish, divisi in 73 panetti del peso di 100 grammi ciascuno, oltre 370 grammi di cocaina, suddivisi in singole dosi da 0,5 sino 2 grammi ciascuna ovvero in sassi del peso variabile compreso tra 20 e 140 grammi ciascuno, n. 2 bilancini di precisione nonché € 2.900 in contanti, suddivisi in 58 banconote da € 50,00, frutto dell’attività di spaccio perpetrata, e n. 2 orologi di lusso marca Rolex, presunto reimpiego dei proventi delle attività illecite in quanto privo di alcuna fonte di reddito dichiarata.

In ragione degli elementi raccolti, il soggetto è stato arrestato in flagranza di reato perTtaffico e detenzione di sostanze stupefacenti, nonché per Ingresso e soggiorno irregolare illegale nel territorio dello Stato; è stato condotto presso la locale Casa Circondariale, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Le attività svolte dalla Guardia di Finanza di Vicenza testimoniano il costante impegno assicurato dal Corpo nella incessante opera di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, con l’impiego ordinario di equipaggi su strada nonché delle unità cinofile in forza al Gruppo di Vicenza, e all’immigrazione clandestina, con la finalità di impedire la circolazione in territorio nazionale di soggetti sprovvisti dei previsti documenti d’identità.

Si rappresenta che, con riferimento alle ipotesi penalmente rilevanti, in ossequio al principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza delle persone sottoposte ad indagine in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.