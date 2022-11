Lo fermano a 193 km/h, maxi multa da 500 euro: “Avevo fretta di andare al lavoro”

UDINE - Viaggiava al volante di una Bmw lungo il tratto Latisana-San Giorgio a 192 all'ora, oltre 60 chilometri sopra il limite massimo di 130. È successo sabato scorso e l'autore dell'infrazione, un cittadino svizzero, è stato sanzionato dalla Polstrada di Palmanova con 543 euro di multa. Come si è giustificato? L'uomo ha dichiarato agli agenti di avere una certa fretta per motivi di lavoro. La fretta non è però una scriminante e così lo svizzero, si vedrà sospesa la patente per un periodo che può andare da uno a tre mesi