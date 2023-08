Ferito a Venezia, è stato l'uomo ad innescare il parapiglia

VENEZIA - L'uomo rimasto ferito la notte scorsa in piazzale Roma a Venezia non ha subito un'aggressione a scopo di rapina: si è trattato piuttosto dell'esito violento di un parapiglia che lui stesso aveva innescato, provocando ripetutamente un gruppo di giovani che si trovavano sul posto, con fare minaccioso.

Nella baruffa che ne è seguita - forse causata anche dall'alcol - qualcuno del gruppetto lo ha colpito con un coccio di bottiglia, che gli ha causato un taglio all'addome. E' la ricostruzione fornita dalla Questura di Venezia. L'intervento in soccorso del ferito - mentre gli altri si allontanavano - è stato pressoché immediato, perchè nell'hub automobilistico della città lagunare era in servizio una squadra di poliziotti, impegnata nei controlli 'flessibili' su Piazzale Roma programmati nell'ultimo Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblici tenutosi in Prefettura. Un piano di controllo delle zone calde del territorio concordato tra il prefetto di Venezia, Michele di Bari, e il Questore Gaetano Bonaccorso. Quest'ultimo sta seguendo direttamente gli sviluppi dell'indagine sul ferimento del 50enne, un uomo originario degli Stati Uniti che da diverso tempo risiede a Venezia.

