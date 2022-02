Ferito nello schianto in cui morì la moglie: si è spento Mauro Bruno

RESANA - Dopo quasi tre mesi dall’incidente in cui ha perso la vita la moglie Rosiene Raquel Nascimento Silva, mercoledì è deceduto anche Mauro Bruno.

Il ristoratore di Piombino Dese era residente a Resana: con Rosiene aveva gestito per diversi anni la churrascaria Repùblica di Brasile, in via Meolde.



Nel tragico schianto era rimasto gravemente ferito anche lui: mercoledì il decesso in un luogo di cura in Friuli a causa di una malattia oncologica di cui soffriva.

Lascia nel dolore le figlie Jenny e Siria, la mamma Rita, la sorella Donatella, i fratelli Luigi e Vitantonio, i nipoti ed i parenti tutti.

I funerali avranno luogo lunedì 21 febbraio alle ore 15.30, nel Santuario di Madonna di Rosa a San Vito al Tagliamento (Pn). OT

