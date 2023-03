Ferito dal colpo pistola, sparo durante la rissa con una decina di persone

VICENZA - Sarebbe stato esploso durante una rissa, poi degenerata, tra una decina di persone, il colpo di pistola che a Lonigo ha colpito alla schiena uno dei contendenti. Questi, ricoverato in ospedale, ma non in gravi condizioni, non è stata l'unica vittima: un altro dei partecipanti alla brutale lite è anch'egli ricoverato per contusioni varie dopo essere stato colpito con una spranga in ferro. Dei protagonisti, pare tutti nomadi, ancora non è stata trovata traccia, ma i carabinieri sarebbero riusciti a ricostruire quanto è avvenuto e ad aver un'idea della zona in cui si muovono i responsabili. Secondo quanto si è appreso, nel piazzale di Lonigo si sono affrontati una decina di uomini - testimoni affermano che erano armati di spranghe ma anche di pistola - dopo essersi rincorsi con due auto per le strade del vicentino, senza risparmiarsi speronamenti durante l'inseguimento. La corsa sarebbe finita nel piazzale dove i gruppi sono scesi dalle vetture venendo subito alle mani. Nel parapiglia, è partito un colpo di pistola che ha ferito uno dei facinorosi, colpendolo, pare, nella parte bassa della schiena. I militari hanno esteso le ricerche in tutta la zona, e forse individuato i campi nomadi di residenza dei due gruppi che si sono affrontati a Lonigo.

