Ferito da due colpi di arma da fuoco alla testa: choc in paese

PADOVA - Momenti di grande apprensione ieri mattina, 8 giugno, a Fontaniva (Padova), dove un uomo di 59 anni, F.C., ex guardia carceraria, è stato raggiunto da due colpi di arma da fuoco alla testa in via Casoni Basse, a pochi passi dalla sua abitazione. L’uomo è stato ricoverato in condizioni critiche e lotta tra la vita e la morte.



Conosciuto nella comunità come persona mite e senza nemici, non aveva mai avuto problemi con la giustizia né dissapori con altri residenti. Anche la famiglia è stata ascoltata dagli inquirenti, che hanno escluso tensioni interne.



Le indagini, condotte dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Padova coordinati dal tenente colonnello Enrico Zampolli, stanno valutando diverse piste. Al momento si esclude un tentato omicidio volontario. Tra le ipotesi più accreditate c’è quella di un colpo partito accidentalmente da un’abitazione vicina, forse durante una prova d’arma. Sono stati censiti i possessori di porto d’armi nella zona e sono in corso verifiche sulle telecamere di sorveglianza private per raccogliere elementi utili.



L’area dell’agguato è stata transennata per consentire i rilievi e i sopralluoghi. Fino a tarda notte i militari hanno sentito numerosi testimoni e persone vicine alla vittima, cercando di ricostruire la dinamica e di individuare eventuali responsabili.

Nessuno si è ancora presentato per assumersi la responsabilità dei colpi sparati. Le prossime ore saranno decisive per fare luce su un episodio che ha scosso profondamente la piccola comunità di Fontaniva.