Ferito con una lama durante la lite con la compagna, indagini in corso

UDINE - Indagini dei carabinieri sono in corso dopo che nella notte, al culmine di una lite tra conviventi, avvenuta in un appartamento di piazzale Cella a Udine, un uomo è rimasto ferito da un'arma da taglio.

Secondo una ricostruzione, l'alterco tra i due - un uomo e una donna di circa 40 anni di origini sudamericane - sarebbe scoppiato per futili motivi e successivamente sarebbe degenerato in una lite violenta.

A un certo punto, durante il litigio, sarebbe spuntato un coltello e l'uomo avrebbe riportato due ferite da arma da taglio. A chiamare i soccorsi è stata la stessa coppia. L'uomo è stato portato in ospedale dove è stato medicato. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Anche la donna è stata visitata. In mattinata i due sono stati sentiti dagli investigatori. Sono in corso accertamenti per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto. Al momento, a quanto si apprende, non risultano indagati.