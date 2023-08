Ferito a coltellate in rissa, due ordinanze di custodia

VENEZIA - Due uomini sono stati arrestati dalla polizia la notte scorsa al Lido di Venezia in esecuzione di altrettante ordinanze di custodia cautelare in carcere per tentato onicidio in concorso, emesse dal gip. I fatti si riferiscono ad una violenta rissa scoppiata in campo Bella Vienna, a Venezia, il 2 luglio, nel corso della quale erano stati aggrediti e picchiati tre militari statunitensi, uno dei quali raggiunto da una coltellata in una zona vitale.

Il provvedimento cauteare è stato emesso dal gip del Tribunale di Venezia. I due indagati sono tati individuati e bloccati dagli agenti della squadra anticrimine del Commissariato di San Marco nei pressi del Lungomare Marconi. Tra i due arrestati, ora in carcere a Venezia, vi sarebbe anche l'esecutore materiale del tentato omicidio.

Gli arrestati sono due giovani poco più che ventenni, di nazionalità straniera. La difficoltà nell'indagine è stata determinata dal fatto che, pur gravitando su Venezia, entrambi erano senza fissa dimora. E questo ha reso complesso arrivare all'individuazione dei luoghi che erano soliti frequentare. Uno di essi, peraltro, aveva già ricevuto in passato dalla Questura il divieto di dimora in città.