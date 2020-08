Ferito alla testa durante un'escursione in montagna

TOLMEZZO (UD) - Recuperato dall'elisoccorso dopo essere rimasto ferito sul Monte Dobis a causa di una una caduta di circa venticinque metri lungo un pendio a quota 1000 di altitudine.



Il malcapitato, di origini di Fusea ma residente in Svizzera, aveva lasciato la sua auto in località Curiedi e si era incamminato da solo per raggiungere la cima nella tarda mattinata ma poi è scivolato procurandosi vari traumi e ferite.



Ha raccontato di aver provato a rialzarsi senza però riuscirci. A notarlo è stato un giovane che saliva sulla stessa cima dal versante di Fusea: è stato lui a chiamare i soccorsi alle 15.15 contattando il NUE112.



Sul posto è arrivato dopo circa mezz'ora di cammino, assieme alla Guardia di Finanza di Tolmezzo, un tecnico del Soccorso Alpino residente a Fusea che è anche infermiere professionale e che gli ha fatto una prima valutazione posizionando un collare e un accesso venoso per prepararlo all'arrivo dell'equipe medica in elisoccorso. Il ferito, che ha riportato seri traumi e rimane sotto osservazione considerata l'età avanzata, è stato caricato a bordo dell'elisoccorso con una verricellata, con l'aiuto del tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino, dopo essere stato messo nel materasso a depressione e imbarellato. Sul posto anche i Vigili del Fuoco. L'intervento si è chiuso alle 17.30.



Altri due interventi si sono registrati nella tarda mattinata di oggi.



A Forni di Sopra è stato soccorso un ciclista di 34 anni residente a Trieste caduto violentemente durante una discesa da Casera Tartoi in prossimità dell'arrivo nell'abitato di Forni, accanto alla strada. Traumi alla spalla e in altre parti del corpo per il giovane - fortuantamente indossava il casco protettivo, andato distrutto - che è stato coadiuvato anche dai tecnici della locale stazione del Soccorso Alpino accorsi in aiuto dell'ambulanza.



Nella foto, il ciclista soccorso.



A Tarvisio è stata invece un'altra donna anziana, 88 anni, a rimanere ferita per una caduta, mentre percorreva il sentiero del belvedere ai Laghi di Fusine. Trauma cranico e lussazione alla spalla per lei. Anche qui i tecnici della stazione di Cave del Predil sono accorsi a supporto dell'ambulanza giunta sul posto.