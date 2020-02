Ferisce un passante con l'ascia e si avventa sui carabinieri: arrestato

Attimi di panico in strada a Castiglione delle Stiviere, nel mantovano, dove un nigeriano di 29 anni, armato di ascia, in escandescenza per motivi ancora in corso di accertamento, ha cominciato a sfondare a colpi d'accetta le auto in sosta e le vetrine dei negozi, riuscendo anche a ferire un passante, colpito con il manico dell'ascia.

Quando sul posto è poi arrivata l'autoradio dei Carabinieri di cui era stato chiesto l'intervento, l'uomo si è scagliato con l'ascia contro la macchina, avventandosi poi sui carabinieri, che sono però riusciti a bloccarlo. Immobilizzato, il 29enne è stato arrestato per strage, tentato omicidio, porto abusivo d'arma, lesioni aggravate e danneggiamento aggravato.