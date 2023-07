Ferisce alla testa la compagna, arrestato per lesioni

VICENZA - Deve rispondere di lesioni aggravate un vicentino, residente a Valdagno (Vicenza), arrestato dai carabinieri, che si sarebbe reso protagonista di un pestaggio nei confronti della compagna. Ad intervenire sul posto, una delle mattine scorse, dopo l'allarme lanciato da alcuni residenti, è stata una pattuglia dell'Arma di Trissino (Vicenza) che ha notato la presenza in strada di una donna di giovane età, scalza e con evidenti ferite alla testa, e dal lato opposto della via un uomo, che la stava minacciando. Alla vista dei militari l'individuo, risultato poi il convivente, è fuggito a piedi, mentre la donna è stata soccorsa e trasportata in all'ospedale, dove è stata poi ricoverata in prognosi riservata. Dopo qualche ora lo stesso uomo si è recato al nosocomio, dove però è stato intercettato da un'altra pattuglia, allertata dai sanitari. Ha mantenuto un atteggiamento violento e alla fine è stato arrestato, anche per resistenza a pubblico ufficiale, all'interno di un bar di Trissino (Vicenza), dove in evidente stato di ebbrezza alcolica, stava disturbando i clienti. (ANSA)