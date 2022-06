Federico Spinazzè dodicesimo ai mondiali di triathlon cross

TREVISO - Treviso è pronta a svegliarsi all’alba, a mettersi in pantaloncini e maglietta e a scendere in strada per la sesta edizione della “5 alle 5”, la corsa in orario antelucano che venerdì 10 giugno tornerà a riproporsi dopo due stagioni d’assenza dovute all’emergenza sanitaria.

