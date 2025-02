Federico rideva in maniera incontrollata dall’età di due anni: oggi è guarito dalla "malattia del Joker" grazie ai medici di Verona

VERONA - Federico Orlandi, 21enne veronese, è stato liberato dalla "malattia del Joker", o "sindrome epilettica gelastica", una condizione che lo costringeva a ridere in maniera incontrollabile, in particolare in situazioni di tensione. La malattia, che causa crisi di riso sardonico legate a malformazioni cerebrali, è difficilmente trattabile con farmaci e spesso porta a perdite di memoria. Da quando aveva due anni, Federico viveva con questa condizione, che peggiorava con l'età. I medici dell'Unità operativa di Neuroradiologia dell'Azienda ospedaliera universitaria di Verona, però, hanno utilizzato un trattamento innovativo basato su ultrasuoni, senza ricorrere a chirurgia invasiva. Questo approccio, che usa ultrasuoni guidati da risonanza magnetica per "bruciare" il tessuto cerebrale responsabile delle crisi, ha avuto successo, restituendo a Federico una vita normale.

Dopo l'intervento, il giovane ha visto miglioramenti significativi nel sonno e nelle sue attività quotidiane, come il lavoro e la guida, tanto da ottenere la patente di guida. Il trattamento, in precedenza utilizzato per il trattamento del tremore in pazienti con Parkinson, è stato applicato per la prima volta in Europa nel caso di Federico, con l'approvazione del Comitato etico veneto e del ministero della Salute. Dopo 18 mesi, i risultati sono stati confermati: Federico è ora "completamente guarito" e non ha più compromissioni della memoria. "Ora la mia vita è cambiata completamente", racconta Federico, che aggiunge come prima fosse difficile persino lavorare o svolgere attività quotidiane. Grazie all'intervento, la sua vita è migliorata, e ora può finalmente vedere più tranquille le persone a cui tiene di più, come genitori e fidanzata.