Federica, stuprata e uccisa a 23 anni. Ora il suo assassino è fuori

Era una calda serata di giugno del 2008 quando Federica Squarise, 23enne commessa di San Giorgio delle Pertiche, varcò la soglia di quel bar a Lloret de Mar, ignara che quell'ingresso avrebbe segnato la fine della sua giovane vita. Oggi, 17 anni dopo, il suo assassino, Victor Silva detto "El Gordo", torna a respirare l'aria della libertà, lasciando dietro di sé una scia di dolore e indignazione.



La vicenda di Federica è un racconto di sogni infranti e di una vacanza trasformata in tragedia. Quella notte d'estate, la giovane padovana incontrò per caso El Gordo, un barista uruguaiano di 39 anni. Ciò che doveva essere un momento di spensieratezza si trasformò in un incubo: Federica fu violentata e strangolata, il suo corpo abbandonato in un parco come un rifiuto.

Per una settimana, l'Italia intera trattenne il fiato, sperando in un lieto fine. Ma il 7 luglio, le speranze si infransero contro la cruda realtà: il corpo di Federica venne ritrovato, nudo e senza vita. El Gordo, arrestato poco dopo, confessò il crimine, ottenendo una riduzione di pena per la sua collaborazione.



Oggi, mentre la famiglia Squarise continua a portare il peso di una perdita incolmabile, El Gordo si prepara a una nuova vita. Sposato e con un lavoro, l'assassino di Federica gode dei benefici del sistema penitenziario spagnolo, che gli ha concesso permessi premio dopo aver scontato due terzi della pena.

"È scandaloso che possa godere di permessi premio", tuona la famiglia Squarise, temendo che l'uomo possa darsi alla fuga. La rabbia e il dolore si mescolano all'incredulità di fronte a un sistema che sembra premiare il carnefice e dimenticare la vittima.



Mentre El Gordo si prepara a riassaporare la libertà, per i genitori di Federica si riapre una ferita mai rimarginata. La giustizia, agli occhi di chi ha perso una figlia in modo così brutale, sembra aver fallito il suo compito.