Federica Pellegrini posta le foto del battesimo di Matilde e i fans vanno in visibilio

VENETO – Nell’antica chiesa di San Procolo, in piazza San Zeno a Verona, è stata battezzata la piccola Matilde Giunta, primogenita e orgoglio di papà Matteo e della celebre mamma Federica Pellegrini. La campionessa ha postato su Instagram alcune foto della cerimonia e dei festeggiamenti, con questa didascalia: «I figli sono come gli aquiloni: Insegnerai a volare ma non voleranno il tuo volo; Insegnerai a sognare ma non sogneranno il tuo sogno; Insegnerai a vivere ma non vivranno la tua vita. Ma in ogni volo in ogni sogno e in ogni vita Rimarrà per sempre l’impronta dell’insegnamento ricevuto. (Madre Teresa di Calcutta). E poi ci sono…. Mio marito con il cero e mia figlia con il piede nella torta… ma questa è un’altra storia». Un bel messaggio ma a scatenare decine di commenti entusiastici sono state le immagini della bambina. «Inutile metterle i cuoricini sugli occhi... Si vede lo stesso che è meravigliosa»: commenta una fan della campionessa di nuoto. Ma tra gli estimatori c’è pure chi vede nelle paffute gambine della piccola un presagio di future glorie sportive. Ma a prescindere da quale sarà il suo avvenire di certo per ora ha già conquistato i cuori dei tanti fans della mamma.