Febbre Dengue a Castelfranco: il Comune vara il piano contro le zanzare

CASTELFRANCO – Ha creato una certa preoccupazione la notizia di alcuni giorni fa del manifestarsi di un caso di arbovirosi, denominata dengue, in un residente del Comune di Castelfranco Veneto, contratta da un cittadino durante un recente viaggio in zone infette. È opportuno anticipare che, pur nella doverosa attenzione verso una malattia tropicale che può causare febbre alta e forti dolori muscolari, al momento si tratta di un unico caso di importazione e non sono segnalati nuovi contagi.



Ciononostante, sulla base delle indicazioni impartite dalla Regione Veneto attraverso Protocolli Operativi per la gestione delle emergenze sanitarie da malattie trasmesse da vettori, il sindaco Stefano Marcon ha firmato ieri un’ordinanza per la gestione della emergenza, con misure volte a contrastare la diffusione di focolai larvali della zanzara tigre (animale vettore della dengue) e adeguati trattamenti larvicidi e adulticidi.



L’area di intervento, che è previsto fino a martedì 16 agosto, comprende la zona prossimale a via Stradazza a Sant’Andrea Oltre il Muson per un raggio di 200 metri. Commenta il sindaco, Stefano Marcon: “Nei prossimi giorni l’area interessata dal caso sarà oggetto di disinfestazione, ma chiediamo anche ai cittadini della zona di praticare un ulteriore sforzo mettendo in atto tutta una serie di comportamenti preventivi e precauzionali utili per contenere la proliferazione degli insetti”.



Nello specifico, l’ordinanza obbliga tutti i residenti, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive, ricreative, sportive e in generale a tutti coloro che abbiano l'effettiva disponibilità di aree aperte entro la zona sopra indicata, dopo attenta valutazione del contesto con il personale dell’Ulss 2 Marca Trevigiana e comunque seguendo le indicazioni operative del Protocollo di emergenza, di permettere l'accesso degli operatori della ditta Triveneta di Vigonza (PD) incaricata del servizio di disinfestazione, per l'effettuazione dei trattamenti larvicidi, adulticidi e la rimozione dei focolai larvali presenti in area cortiliva privata.



Inoltre si consiglia di evitare il ristagno d’acqua all’esterno (ad esempio lasciando vasi, contenitori, copertoni, etc) che possono favorire la proliferazione delle larve di zanzara, così come il mancato sfalcio d’erba. È opportuno poi, nei giorni precedenti il trattamento adulticida, raccogliere frutta e verdura nelle zone interessate e, durante il trattamento, di chiudere porte e finestre e di tenere in casa i propri animali domestici.