Fb e Google riaprono uffici a inizio luglio, per molti smart working fino a fine anno

Facebook e Google consentiranno ai propri dipendenti in grado di lavorare in remoto di continuare a farlo fino alla fine dell'anno. "E' una situazione in evoluzione in cui i dipendenti e le loro famiglie devono prendere decisioni importanti sulle modalità di ritorno al lavoro", ha dichiarato un portavoce di Fb, dopo che, all'inizio dell'epidemia di coronavirus, la società aveva garantito ai suoi dipendenti un bonus di mille dollari per lo smart working e i costi per le baby sitter.

La società riaprirà comunque i suoi uffici il sei luglio ma si riserva di selezionare a quali dipendenti chiedere di tornare in ufficio.

Il ceo di Google Sundar Pichai ha precisato che gli uffici della compagnia riapriranno a inizio luglio, con nuove misure di sicurezza, per i dipendenti che hanno bisogno di lavorare in sede. Ma la possibilità di lavorare in remoto, originariamente prevista fino al primo giugno, è stata estesa di altri sette mesi. La maggioranza dei dipendenti che possono lavorare da casa continueranno a farlo fino alla fine dell'anno, ha concluso Pichai.