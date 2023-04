Favoreggiamento dell'immigrazione: scatta l'espulsione

PORDENONE - Nella giornata di ieri mercoledì 5 aprile è stata eseguita l’espulsione con allontanamento dal Territorio Nazionale del 29enne cittadino bosniaco B.V., con a suo carico una condanna alla pena di anni 3 e mese 4 per reati inerenti al favoreggiamento all’immigrazione. Il 29enne, che stata scontando la pena detentiva presso la Casa Circondariale di Pordenone, è stato allontanato dal territorio dello Stato in esecuzione al Decreto di espulsione emesso ai sensi dell’art. 16 comma 5 del d.lgs.286/98 – Testo Unico Immigrazione, dall’Ufficio di Sorveglianza di Udine e posto in esecuzione dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Trieste. Ieri mattina personale dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Pordenone ha effettuato l’accompagnamento all’aeroporto “Marco Polo” di Venezia dando corso alla materiale espulsione dal Territorio Nazionale con imbarco sul volo diretto a Sarajevo via Vienna.