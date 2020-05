Fase 2, Zaia:" Ci giochiamo tutto questa settimana"

"In questa prossima settimana, o 10 giorni, ci giochiamo il futuro". Lo ha detto il presidente del Veneto, Luca Zaia, riferendosi al primo giorno di avvio della Fase 2. "Oggi - ha aggiunto - iniziamo un percorso - di sorveglianza estrema, di grande preoccupazione per il rispetto delle regole, degli accorgimenti che sono stati suggeriti". "Se ci fosse una recrudescenza dei ricoveri, nelle terapie intensive - ha concluso Zaia - dobbiamo tornare a misure restrittive". Nelle terapie intensive del Veneto si è scesi sotto quota 100 posti occupati, per la prima volta dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, il 21 febbraio. Il fornito stamane dalla Regione è di 99 ricoverati, due pazienti in meno rispetto a ieri sera, trasferiti in normali reparti. "Questa è una giornata da segnare" ha commentato Zaia.