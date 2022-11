Farra di Soligo, schianto tra auto e bici in rotatoria

FARRA DI SOLIGO- Incidente stradale nella serata di venerdì, verso le 19 a Farra tra un ciclista e un’auto, forse per una mancata precedenza. L’episodio si è verificato all’altezza della rotatoria tra la Provinciale 4 e le vie Schiratti e Belvedere. Il giovane ciclista proveniva da Soligo mentre l’auto proseguiva sulla provinciale: per cause in corso di accertamento è avvenuto l’impatto che ha fatto cadere a terra pesantemente il ciclista. Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto sono accorsi i sanitari del Suem 118 con ambulanza e automedica: il ciclista sarebbe rimasto illeso. Presenti anche i Carabinieri per i rilievi di legge. OT