Farra investe sugli edifici scolastici e sulla viabilità

FARRA DI SOLIGO - Approvato il bilancio di previsione 2022-2024 durante il Consiglio comunale dello scorso 30 dicembre.



Uno dei progetti più importanti sarà l’efficientamento energetico della Scuola per l’Infanzia Bruno Munari, con opere di carattere sia edilizio che impiantistico, quali la sostituzione dei serramenti, la realizzazione del cappotto esterno, il rifacimento della copertura.

L’investimento previsto è pari a euro 503.700, di cui 463.000 finanziati da AVEPA (Agenzia VEneta per il PAgamenti della Regione Veneto).



“Stiamo definendo anche l’iter progettuale e le autorizzazioni per il nuovo plesso di Col San Martino; abbiamo ottenuto l’autorizzazione dalla Sovraintendenza all’abbattimento della vecchia scuola elementare, riuscendo a mantenere il progetto originale così da non spendere ulteriori soldi pubblici per la progettazione” commenta il sindaco Mattia Perencin “E’ stato previsto nell’anno 2024 uno studio di fattibilità per la messa a norma antisismica e l’efficientamento energetico della scuola primaria di Farra per un importo lavori di 1.500.000 euro e per l’efficientamento energetico del plesso di Soligo per 1.000.000 euro di euro”.



Relativamente alla viabilità è prevista la messa in sicurezza del percorso pedonale lungo la provinciale che collega Farra a Col San Martino, per una spesa complessiva di euro 475.000 finanziata da contributi regionali e provinciali.

Interventi minori sono previsti per la ciclabile di Via Cao de Villa e Via Sernaglia e la messa a norma del Municipio e degli impianti sportivi di Farra.



Complessivamente si parla quindi d’investimenti triennali pari a euro 10.680.000, nonostante i quali le aliquote IRPEF ed IMU rimarranno invariate.