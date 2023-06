Farra di Soligo, Volley Piave promossa in Seconda Divisione

FARRA DI SOLIGO - Promossa la squadra Volley Piave di seconda ivisione: le ragazze allenate da Lorenzo Zaccaron vincono con pieno merito i playoff . Ottimi risultati per l’annata sportiva della società presieduta da Ino Gerlin Continua a mietere successi e a dare ottime soddisfazioni l’attività agonistica della società di pallavolo femminile Volley Piave, con sede a Farra di Soligo ma bacino di utenza e area d’interesse in tutto il Quartier del Piave, la Vallata e anche la zona del Coneglianese. Le ragazze di terza divisione allenate dal bravo Lorenzo Zaccaron, coadiuvato dall'importante sostegno dell'accompagnatore Ferruccio Collodel, al termine dei playoff promozione, hanno vinto entrambi gli scontri diretti con il Volley Mareno Fiorin Impianti e hanno conquistato il diritto di giocare nella categoria superiore della seconda divisione il prossimo anno.

E’ stata davvero una marcia trionfale per il team rosa targato Volley Piave, capitanato da Eleonora Zabotti, che soprattutto nella fase finale del torneo ha inanellato una serie consecutiva di successi che prima l’ha sospinto nelle parti alte della classifica del girone, e poi ha assicurato il salto di categoria. Davvero grandi la gioia e l’entusiasmo alla fine per la compagine Sogno Veneto, sicuramente partita senza i favori dei pronostico e che via via ha saputo mettere in campo capacità tecniche, grinta e determinazione, giuste motivazioni ed efficace gioco di squadra che sono stati decisivi per una promozione inattesa, e tanto più apprezzata da tutto il movimento pallavolistico femminile locale. Eleonora Zabotti, Giada Villanova, Laura Breda, Giulia Collodel, Greta De Faveri, Anna Lucchetta, Claudia Mazzone, Laura Zaccaron, Emma Lorenzon, Shanti Moschetta, Matilde Pereira, Sofia Zabotti, Giulia Zannoni, Marta Gai: ecco i nomi delle giocatrici della squadra di terza divisione protagoniste della promozione, arrivate seconde nel loro girone al termine della “regular season”, garantendosi quindi il diritto a disputare i playoff, traguardo già molto importante e significativo. A Mareno di Piave, dopo essere state in svantaggio per 2 set a 0, le ragazze di Zaccaron hanno innestato il turbo e con una formidabile rimonta hanno vinto 3 a 2 al quinto set. Al ritorno in casa, netto il successo della Volley Piave nella palestra di Falzè di Piave, dove si è imposta sulle avversarie per 3 a 0, scatenando i festeggiamenti del pubblico al termine di un gara in cui il risultato finale non è mai stato in discussione. Da notare che specialmente nella fase conclusiva del torneo e nei playoff un gruppo molto numeroso e vivace di giovani sostenitori ha accompagnato con un grande tifo le prestazioni in campo delle atlete della società guidata dal presidente Ino Gerlin, e di fatto ha rappresentato il giocatore in più che ha favorito l’affermazione finale delle pallavoliste del Quartier del Piave.

La squadra di terza divisione Volley Piave è attesa la prossima domenica 11 giugno alle ore 11.30 al Mercato Ortofrutticolo di Treviso, dove sarà premiata dalla Fipav Treviso - Belluno insieme alle varie squadre giovanili che hanno ottenuto la promozione nei rispettivi campionati di appartenenza. Ma il bilancio molto positivo delle squadre Volley Piave non si ferma qui. Infatti, una nota speciale di merito va riservata alle giovanissime atlete della squadra Under 12 allenata da Carla Busetti, che sono arrivate sino alla finalissima Super Gold del loro campionato, conquistando un bellissimo secondo posto a livello interprovinciale Treviso Belluno. Infine, ottima prestazione della squadra della Federazione Open CSI allenata da Marco Gemin, che ha conquistato la finale regionale in programma il prossimo 10 giugno in terra veronese: in caso di successo, per loro si apriranno le porte delle finali nazionali. Brillanti risultati, dunque, per la società guidata dal presidente Gerlin, alla testa del consiglio direttivo formato anche dal vice presidente Marco Zabotti e dai consiglieri Donata Brun, Ivana Lucchetta, Mario Mantese, Luigi Padoin, Vera Bianco, Claudia Saccol, Danny Bagarolo, Enrica Gosetto e Martina Corazzin. La prossima scena sociale con atlete, allenatori, familiari e dirigenti, organizzata per sabato 10 giugno alle ore 19 nei locali della Pro Loco di Soligo, sarà l’occasione per il felice ritrovo di tutti a termine dell’annata sportiva, caratterizzata anche dall’attribuzione alla Volley Piave del Marchio di Qualità Settore Giovanile, la prestigiosa Certificazione Argento conferita per la prima volta per il triennio in corso alla società pallavolistica farrese, insieme a un nucleo ristretto di altri club a livello di Treviso Belluno e del Veneto. Va ricordato che per l’annata in corso sono ben 254 le ragazze residenti nel territorio intercomunale tesserate Volley Piave che partecipano ai vari campionati di categoria FIPAV e CSI, alle quali si aggiunge il gruppo amatoriale composto da 24 sportivi che continuano a frequentare la palestra per giocare a pallavolo. La società vanta oltre 30 anni di attività e 150 e più trofei conquistati, e attualmente può contare su un qualificato e motivato staff tecnico a servizio delle squadre. I risultati rilevanti della stagione sono stati salutati con particolare favore da Raffaele Mazzucco, patron di Sogno Veneto, sponsor principale della Volley Piave, che ha sempre sostenuto con convinzione e generosità l’impegno rivolto dalla società alla promozione delle attività sportive per le giovani generazioni, con finalità educative e ricreative ancora più importanti nella fase del post pandemia.