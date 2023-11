Fare le coccole di lavoro e guadagnare fino a 150 euro l'ora

Il mondo del lavoro è in continua evoluzione, e spesso emergono professioni che sfidano le convenzioni. Tra queste, c'è un'attività insolita che sta avendo enorme successo: si tratta di “coccolatori professionisti". A lanciarsi nella professione di “coccolatrice professionista certificata” è stata Michelle che ne ha fatto una carriera.



La donna, come riferiscono i media locali, nell’agosto 2023 è diventata direttrice di un'azienda che si occupa di fornire questo tipo di servizio. La sua attività potrebbe sembrare sorprendente, ma va ben oltre il semplice atto di coccolare. Il suo "pacchetto" comprende una vasta gamma di servizi, che coinvolgono il benessere psicologico e la guarigione relazionale. Michelle, spiega nel sito, non è solo una "coccolatrice", ma anche una "partner surrogata" e una "guida all'intimità". Il suo obiettivo principale è aiutare i suoi clienti a migliorare la propria autostima, la fiducia in se stessi e le relazioni.



Sebbene questa professione sia meno conosciuta in Italia, negli Stati Uniti sta guadagnando sempre più popolarità. Il servizio di una "coccolatrice professionista certificata" può avere un costo considerevole fino a 150 dollari l'ora, circa 140 euro.