I fans piangono “Astro”, il famoso trombettista degli UB40

GRAN BRETAGNA - Terence Wilson, famoso trombettista, percussionista e voce della band UB40 è morto a soli 64 anni.

Più noto come “Astro”, Terence ha contribuito alla nascita del gruppo reggae nel 1977. Tutti disoccupati, i 6 membri in origine, avevano proprio voluto onorare la band con il nome UB, con cui all’epoca veniva chiamato il sussidio di disoccupazione. Il loro successo ha toccato il picco negli anni 80, grazie al capolavoro di “Red Red Wine” e la loro personale interpretazione di “(I Can’t Help) Falling in Love with You” con le quali sono riusciti a vendere più di 100 milioni di dischi in tutto il mondo.

I suoi compagni confermano la tragedia con un tweet: “Siamo assolutamente devastati e affranti nel comunicarvi che il nostro amato Astro è passato a miglior vita oggi dopo un breve periodo di malattia. Il mondo non sarà più lo stesso senza di lui.”. Questo a riconferma che è proprio vero che “i migliori se ne vanno”.