Fanno il saluto nazista all’Oktoberfest: arrestati due italiani

Due ragazzi italiani di 24 anni sono stati arrestati per aver fatto il saluto nazista durante l’Oktoberfest a Monaco di Baviera. La notizia è stata data dal giornale locale Rosenheim.

I ragazzi, provenienti dalle province di Isernia e Matera, hanno fatto il gesto filmandosi a vicenda con i propri cellulari, in mezzo a tedeschi scioccati. Subito dopo i due sono stati trattenuti dagli steward e poi presi in custodia dalla polizia tedesca. Siccome non sono residenti nel Paese, la Procura ha confermato la detenzione per evitare il pericolo di fuga.

L’accusa è di aver utilizzato simboli di organizzazioni anticostituzionali. In Germania, infatti, il saluto nazista è proibito per legge dalla fine della seconda guerra mondiale ed è punibile con fino a tre anni di reclusione o una multa salata. Ora i due sono in attesa del processo, la cui data non è stata ancora fissata.