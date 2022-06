Fanno il bagno nudi: ripescati dai bagnini

LIGNANO (UDINE) - Sarà stato il caldo. O le calorie delle (troppe) bibite alcoliche. Loro comunque non si sono posti il problema di un eventuale “oltraggio al pudore”. Arrivati sulla spiaggia di Lignano

Pineta - affollatissima in questi giorni di tutto esaurito nelle strutture ricettive - si sono smutandati e con le chiappotte al vento sono corsi in acqua a farsi un bagno.

Tanto schiamazzante da farsi notare dai bagnanti e dai bagnini. Protagonisti di quest’episodio di dolce-nuda-vita due turisti austriaci che un paio di pomeriggi

fa si sono denudati in pieno giorno per farsi un bagno come acqua comanda.

I due sirenetti - pelosotti e panciutelli - hanno soprattutto suscitato ilarità. Soprattutto quando tre bagnini sono entrati in acqua con un telo mare per “ripescarli” dopo aver coperto le loro pudende.



La brava è stata sanzionata? Non lo sappiamo. Ma i due austriaci hanno comunque avuto un momento di “gloria” su whatsapp dove il video della loro esibizione è passato di smarphone in smartphone, prima che il bagnino fischiasse tre volte.