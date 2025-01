Famosa influencer muore soffocata da un boccone mentre cena al ristorante

Carol Acosta, influencer di 27 anni seguita da quasi 7 milioni di persone su Instagram con lo pseudonimo di Killadamente, è morta tragicamente nella serata mentre cenava al ristorante. La giovane influencer è stata colta da un improvviso soffocamento causato da un boccone che le ha ostruito le vie respiratorie. Nonostante i tempestivi tentativi di soccorso, per la 27enne non c’è stato nulla da fare.



La notizia della sua morte ha sconvolto il mondo dei social e non solo. Acosta, che aveva costruito una solida carriera online grazie al suo modo di raccontare la vita quotidiana con un tono genuino e spensierato, era diventata una delle figure più amate della scena digitale, conquistando un ampio seguito soprattutto tra le giovani generazioni.



Un percorso di accettazione



Famosa per il suo approccio positivo e senza filtri, Carol aveva sempre mostrato un grande coraggio nell’affrontare temi difficili, in particolare l’accettazione del proprio corpo. Le sue storie, in cui parlava senza vergogna di sfide quotidiane, imperfezioni e le gioie e difficoltà della maternità, avevano fatto breccia nel cuore di migliaia di fan. Nata e cresciuta in una famiglia modesta, Acosta aveva spesso raccontato come fosse riuscita a superare le proprie insicurezze, trasformandole in punti di forza. La sua sincerità e vulnerabilità avevano reso il suo profilo un luogo dove tanti giovani potevano sentirsi compresi e meno soli. Il suo pseudonimo, "Killadamente", rappresentava proprio quel mix di ironia e forza che l'aveva caratterizzata: un invito a non prendersi troppo sul serio, ma a vivere la vita con un sorriso, nonostante le difficoltà.



Un'assenza che lascia un vuoto enorme



Il mondo dei social ha espresso profonda commozione per la sua morte. Tra i messaggi di cordoglio, molti follower hanno ricordato Carol come una figura autentica, capace di ispirare milioni di persone con il suo esempio di forza e positività. La famiglia di Carol ha chiesto rispetto per la loro privacy in questo momento di dolore. Tuttavia, in un breve comunicato, hanno sottolineato quanto fosse "amorevole, generosa e sempre pronta a supportare chi aveva bisogno". Carol lascia due figli piccoli.