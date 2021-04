Famiglie 2000: un'associazione che cresce con le famiglie

TREVISO - Una delle prime associazioni in Veneto ad occuparsi dei bisogni delle famiglie, cercando di venire incontro a queste esigenze, è stata l’Associazione Famiglie 2000.



Nata nel 1992 da una costola del Centro della Famiglia di Treviso, conta circa un centinaio di soci volontari.



L’anno scorso, con l’inizio della pandemia, ha organizzato ben quattro webinar sulla didattica a distanza, cui hanno aderito quasi 350 persone a serata.



Il tema dei webinar di quest’anno è la categoria dei bambini e ragazzi: dimenticati dalla pandemia e rinchiusi in casa con effetti pesanti.



“Proprio perché sono i nostri figli, ovvero il nostro futuro, dobbiamo preoccuparcene. Questi effetti rimarranno nei ragazzi e noi probabilmente lo scopriremo troppo tardi. È un’attività sulla quale vorremmo continuare a lavorare per tutto quest’anno.” commenta Serafino Pitingaro, presidente dell’Associazione.

Oltre alla crisi economica e sociale, si rischia una crisi dei diritti dei bambini e dei ragazzi. Non appena si potrà, bisognerà cercare di far recuperare un po’ di socialità ai nostri ragazzi.

Dobbiamo aiutare le famiglie a riconoscere eventuali fenomeni e capire se il ragazzo ha bisogno di aiuto, prima di arrivare a situazioni estreme come l’autolesionismo. Questo è l’impegno che noi dovremmo prenderci per il prossimo quinquennio.” conclude Pitingaro.



Negli anni pre-Covid, Famiglie 2000 si è preoccupata di organizzare corsi di formazione per genitori, relativi a vari argomenti, momenti ludici, anche culturali, vacanze diverse, serate informative.



Sono state stipulate inoltre diverse convenzioni che permettono delle scontistiche agli associati, che pagano annualmente solo una tessera di euro 25.00 valida per tutti i membri della famiglia.