Famiglia trovata morta nella sauna dell’hotel

ALBANIA - Sono stati trovati morti, pare asfissiati, in una sauna quattro turisti russi in vacanza in Albania, in un resort a cinque stelle del villaggio di Qerret. Le vittime sono marito e moglie sessantenni, la figlia trentenne e il compagno di questa.

I quattro pare avessero ordinato un drink in hotel poco prima di entrare nella zona spa della struttura alberghiera dove alloggiavano. Sono stati trovati morti verso le 22.30 di venerdì scorso da un addetto alla reception dell’albergo. Non è chiaro cosa sia successo esattamente, ma le autorità stanno indagando sul caso, esaminando anche il sistema di ventilazione della sauna.

