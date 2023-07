Famiglia travolta: venerdì 14 i funerali

VENEZIA - Saranno celebrati venerdì 14 luglio alle ore 10.30, nella chiesa di Sant'Andrea a Favaro Veneto (Venezia), i funerali congiunti del piccolo Mattia Antoniello, del papà Marco e della nonna Maria Grazia Zuin, le tre vittime della strage di Santo Stefano di Cadore, nel bellunese.

Su richiesta dei familiari, l'ingresso alla chiesa sarà riservato prioritariamente ai parenti e alle amicizie più intime, oltre che ad una rappresentanza dei Comuni di Venezia e di Santo Stefano di Cadore. L'invito alle tante persone che hanno manifestato la propria vicinanza, in particolare per chi proviene da altri comuni, è di seguire le esequie attraverso la diretta televisiva che sarà diffusa dall'emittente Antenna 3. Lo rende noto lo Studio-3A, cui la famiglia Antoniello si è rivolta per l'assistenza in sede legale. (ANSA)

LEGGI ANCHE