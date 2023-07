Famiglia travolta, Pm: ''La donna non era al telefono''

BELLUNO - Quella di un gesto volontario è una ipotesi da consegnare alle astrazioni: più probabile uno stato d'ira che non sappiamo da cosa dipenda". Lo ha detto oggi a Belluno il capo della Procura Paolo Luca sulle ipotesi riguardante l'incidente di Santo Stefano di Cadore costato la vita a tre persone. Parlando della 32enne tedesca arrestata, Angelika Hutter, Luca l'ha definita "una persona che non ha capacità di contenimento dell'ira". Nel momento dell'impatto con la famiglia veneziana sul marciapiede, a San Pietro di Cadore, Angelika - la donna in arresto per omicidio stradale - "non era al telefono, né navigava sul web. Ma tutto sarà affidato ad un esperto forense".

Lo ha detto il procuratore di Belluno, Paolo Luca, spiegando lo stato delle indagini sul terribile incidente. La 32enne tedesca, ha aggiunto, era stata vista poco prima gettare in aria una bottiglia appena riempita in una fontana, e partire con una pericolosa inversione ad U, che l'aveva portata a sfiorare un'auto che usciva da una laterale. La 32enne tedesca non era in grado di prendere parte ieri all'udienza di convalida. Lo ha riferito il procuratore di Belluno. "Non si sa - ha spiegato - se lo stato sia permanente o momentaneo dovuto allo choc. Solo dopo si vedrà se sarà necessaria una perizia psichiatrica forense. La donna si trova ricoverata all'ospedale psichiatrico di Venezia. Il magistrato ha spiegato che, quando verranno meno le necessità del ricovero, andrà in carcere. (ANSA)

LEGGI ANCHE