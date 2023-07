Famiglia travolta, pm dispone la consulenza sulla dinamica

VENEZIA - Non verrà effettuata in incidente probatorio la consulenza tecnica cinematica sulla strage della famiglia veneziana di Santo Stefano di Cadore (Belluno). Il sostituto procuratore Simone Marcon, titolare dell'indagine per omicidio stradale a carico di Angelika Hutter, ha affidato la perizia al proprio consulente tecnico, Andrea Calzavara, senza contraddittorio tra le parti. I familiari delle vittime, Marco Antoniello, il piccolo Mattia e la nonna materna Maria Grazia Zuin, di Favaro Veneto (Venezia), si sono affidati all'avvocato Alberto Berardi di Padova e, attraverso Studio3A-Valore, hanno messo a disposizione quale consulente tecnico di parte l'ingegner Mario Piacenti, che svolgerà per conto della parte offesa tutti gli accertamenti tecnici necessari e i propri approfondimenti, a partire da quelli sulla Audi A3 condotta dall'indagata, e sui rilievi effettuati dalle forze dell'ordine. (ANSA)