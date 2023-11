Famiglia inglese prende un volo da Manchester a Pisa per mangiare una pizza: "Più economico che andare a Londra"

L'amore per il viaggio può spingere le persone a fare scelte insolite, come quella di Roxanne Balciunas, una mamma inglese originaria di Sheffield, che ha recentemente prenotato un volo low cost di 24 ore per sé e i suoi due figli diretti in Italia, tutto questo "solo per mangiare una pizza". Questa insolita avventura è il risultato di una combinazione di amore per il cibo italiano e una creativa soluzione per esplorare il mondo a un costo accessibile.



Il loro viaggio li ha portati all'aeroporto di Manchester a Pisa con un volo Ryanair a un costo di sole 39 sterline ciascuno, ovvero circa 45 euro. Una volta arrivati a Pisa, la famiglia ha trascorso una notte in un hotel tripla al costo di 172 euro. La giornata successiva è stata dedicata all'esplorazione della città, godendosi prelibatezze italiane come pizza e gelato. Infine, sono tornati a casa con un volo serale alle 18.



Nonostante la brevità del soggiorno, questa mamma inglese è riuscita a soddisfare la sua passione per il cibo italiano e a mostrare ai suoi figli alcune delle bellezze d’Italia. Secondo Roxanne, questa è una soluzione più economica rispetto a visitare parchi a tema o fare un viaggio a Londra. Il costo totale dell'avventura italiana di questa famiglia si è aggirato intorno ai 350 euro, comprensivo di voli, alloggio e pasti.