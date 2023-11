Famiglia con due bambini vive in auto, il dramma a Padova. Poi, il gesto inaspettato

Nel cuore di Padova, la storia di una famiglia tunisina che ha vissuto nell'auto per mesi ha finalmente trovato una lieta conclusione, grazie all'aiuto e alla generosità di una coppia padovana rimasta anonima. La storia di Asma e Nadir, la coppia che ha attraversato tempi difficili, è un esempio commovente di solidarietà e supporto umano.



Asma e Nadir, insieme alle loro due figlie, di 4 anni e 10 mesi, avevano lanciato un appello disperato per trovare una sistemazione decente. Per mesi, la famiglia aveva vissuto nell'auto, con l'unica opzione di utilizzare i servizi igienici di un bar nelle vicinanze. La loro situazione era diventata sempre più difficile, ma fortunatamente, il loro appello ha raggiunto il cuore di molte persone.



La famiglia tunisina, originaria di Curtarolo, un comune nei pressi di Padova, aveva una relativa stabilità finanziaria, dato che il capofamiglia, Nadir, era un operaio edile con un contratto a tempo indeterminato. Tuttavia, a causa delle loro origini, avevano incontrato molte difficoltà nel trovare una sistemazione adeguata in città.



Dopo che la loro storia ha iniziato a circolare sui giornali locali, sono iniziate ad arrivare numerose offerte di aiuto. Nel frattempo, era stata trovata una soluzione temporanea in un albergo. Tuttavia, il punto di svolta si è verificato quando una coppia padovana, che ha preferito mantenere l'anonimato, ha deciso di offrire a Nadir una casa in affitto. Le parole che hanno cambiato la vita di questa famiglia sono state straordinarie: "Compreremo una casa per voi. Nessuna famiglia dovrebbe vivere in macchina."



La generosità di questa coppia non è stata l'unica forma di supporto che la famiglia ha ricevuto. La comunità locale e quella straniera residente a Padova si sono unite per aiutare Asma e Nadir. La famiglia aveva temporaneamente sistemato il loro "campeggio" di fronte alla chiesa del quartiere Sacro Cuore, con l'aiuto di un bar gestito da cinesi che aveva concesso loro l'accesso ai servizi igienici.



Inoltre, altre amministrazioni nei dintorni di Padova, come quella di Montegrotto, hanno offerto il loro sostegno, così come la Fillea Cgil di Padova e gli avvocati di strada. Questi sforzi hanno contribuito a garantire che la famiglia tunisina potesse ottenere la residenza nel Comune di Padova, offrendo loro un'opportunità di iniziare una nuova vita in modo dignitoso e stabile.



Questa storia tocca il cuore, dimostrando quanto sia potente la solidarietà umana quando le persone si uniscono per aiutare chi è meno fortunato. La generosità della coppia padovana e il sostegno della comunità locale sono un esempio luminoso di come la compassione e l'empatia possano fare la differenza nella vita delle persone che si trovano in situazioni difficili.